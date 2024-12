Imagem: Reprodução Presidência

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira (10) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento visou a drenagem de um hematoma intracraniano. De acordo com informações divulgadas no primeiro boletim médico, a cirurgia transcorreu sem complicações, e o presidente está em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresentando boa recuperação.

Queda e diagnóstico

O problema de saúde foi detectado após o presidente relatar dores de cabeça em Brasília. Exames realizados no Hospital Sírio-Libanês da capital federal apontaram uma hemorragia intracraniana, ocasionada por um acidente doméstico ocorrido quase dois meses antes. A queda, registrada em 19 de outubro no Palácio da Alvorada, resultou em um ferimento na cabeça que exigiu sutura e impediu a realização de uma viagem para a Rússia, onde Lula participaria da Cúpula do BRICS.

Com a gravidade do caso confirmada pelos exames, o presidente foi transferido para a unidade hospitalar em São Paulo, onde a intervenção cirúrgica foi realizada com sucesso.

Histórico médico de Lula

Aos 78 anos, o chefe do Executivo acumula um histórico significativo de tratamentos médicos. Em setembro de 2023, ele passou por uma cirurgia de artroplastia total do quadril direito para implante de prótese, visando melhorar a mobilidade e reduzir dores. Na mesma ocasião, Lula realizou uma blefaroplastia, procedimento estético para a remoção de excesso de pele nas pálpebras. Ambos os procedimentos foram bem-sucedidos.

Lula também enfrentou um tratamento contra o câncer de laringe em 2012 e, mais recentemente, foi internado em janeiro de 2024 para exames de rotina no mesmo hospital.

A equipe médica responsável por seu acompanhamento inclui os renomados profissionais Ana Helena Germoglio e Roberto Kalil Filho, que também coordenaram os procedimentos mais recentes.

O estado de saúde do presidente continuará sendo monitorado, e novas atualizações serão divulgadas à medida que ele avança no processo de recuperação.