A Ecocil termina o ano de 2024 comemorando 100% nas vendas do Harmonia Natureza, o primeiro condomínio do projeto Harmonia, único bairro privado, planejado e sustentável do Rio Grande do Norte. O lançamento do maior projeto imobiliário da história do estado aconteceu no mês de agosto.



"É mais um projeto de sucesso da Ecocil. Pra gente, é muito importante ter esse reconhecimento. Isso demonstra nossa credibilidade e confiança junto ao mercado e ao povo potiguar. São 75 anos de muitos desafios e de esforço para entregar o melhor a cada novo lançamento", disse Silvio Bezerra, diretor presidente da empresa.