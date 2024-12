Rápida:



Estava aparentemente tudo indo bem na transição de Paulinho Freire, a engorda indo de "vento em popa", a escolha de secretariado, etc, até que recentemente o aparecimento de estruturas semelhantes a corais, na orla de Ponta Negra, chamou a atenção dos ambientalistas e isso pode ser um "problemão" para o novo prefeito.

De acordo com o Saiba mais, o ambientalista Francisco Iglesias questionou: “Começaram a aparecer as consequências do que estão fazendo. De 30% a 50% do que estão lançando na praia é coral. o secretário da Semurb, Thiago Mesquita, disse a um jornal que esse é um fenômeno natural, um fenômeno natural que nunca aconteceu?”.

Ainda de acordo com o Saiba Mais, ele estaria "mandado amostras do material para análise do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e que, agora, vai enviar, também, para o Procurador da República."