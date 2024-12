Foto: Mauro Pimentel

Na manhã desta quinta-feira (19), o dólar registrou alta, alcançando R$ 6,29, mesmo após o Banco Central (BC) realizar um leilão de venda de dólares no mercado à vista. A moeda norte-americana iniciou o dia em queda de 0,33%, mas reverteu o movimento e subiu por volta das 9h40.

Intervenção do Banco Central

O BC anunciou um leilão de venda à vista de até US$ 3 bilhões, realizado das 9h15 às 9h30, após a moeda americana disparar 2,78% na quarta-feira, fechando a R$ 6,2657, o maior nível nominal da história. Com essa operação, o total de intervenções no câmbio nesta semana soma US$ 15,7 bilhões.

Fatores influenciando o mercado

Investidores estão atentos ao cenário fiscal brasileiro e repercutindo o Relatório Trimestral de Inflação divulgado na manhã de hoje. A volatilidade cambial reflete preocupações com a política econômica e a capacidade do governo de controlar as contas públicas.

Impactos no mercado financeiro

A alta do dólar influencia diversos setores da economia, afetando desde o preço de produtos importados até a inflação. O Banco Central tem adotado medidas para conter a valorização da moeda americana, mas os resultados têm sido limitados diante das pressões do mercado.