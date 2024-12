Imagem: Divulgação/G1/RN





O cantor potiguar Thullio Milionário conquistou o Prêmio Multishow 2024 com a música "Casca de Bala", vencedora na categoria Forró/Piseiro do Ano.

A cerimônia, em sua 31ª edição, aconteceu na última terça-feira (3) e foi transmitida ao vivo pelo Multishow, Globoplay e TV Globo. Durante o evento, foram revelados os vencedores de diversas categorias musicais.

Após receber o troféu das mãos da cantora Elba Ramalho, Thullio compartilhou sua emoção: "Estou extremamente feliz com este reconhecimento, sem palavras para descrever. Só posso agradecer à minha equipe, que foi essencial nesse sucesso, à minha família, aos fãs e, principalmente, a Deus. Obrigado ao Multishow por este prêmio e pelo reconhecimento à música mais tocada no Brasil no segmento forró e piseiro. Só gratidão!", declarou.

O Prêmio Multishow é uma das mais prestigiadas celebrações da música no país, destacando os artistas que brilharam ao longo do ano. A cerimônia contou com a presença de grandes nomes da cena musical brasileira.

Sobre a música

Lançada há cerca de sete meses nas plataformas digitais, "Casca de Bala" já acumula mais de 1,5 bilhão de streams e tornou-se um fenômeno nas redes sociais, com mais de 4 milhões de usos em publicações. Celebridades como Neymar, Endrick, Ana Maria Braga, Virgínia Fonseca e Ivete Sangalo estão entre os que impulsionaram o sucesso do hit.