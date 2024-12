O presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece em repouso nesta quarta-feira (11) após realizar uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia intracraniana. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em São Paulo, onde o procedimento foi conduzido com éxito. Apesar do quadro de saúde, não houve recomendação médica de afastamento das funções presidenciais, o que significa que o vice-presidente Geraldo Alckmin não deve assumir o comando do Palácio do Planalto.

A Constituição brasileira não determina afastamento presidencial em situações de emergência médica ou condições temporárias de saúde. O texto legal apenas prevê substituição pelo vice em casos de “impedimento” formal do chefe de Estado.

Vice-presidente assume agenda oficial

Enquanto Lula se recupera, Alckmin assumiu compromissos oficiais, incluindo a recepção ao primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, na terça-feira (10). Durante o encontro, foram assinados acordos nas áreas de segurança, defesa e compartilhamento de informações de inteligência, além de um memorando de entendimento entre o Instituto Rio Branco e o Ministério de Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus.

Entenda o quadro de saúde do presidente

Lula foi avaliado por médicos após relatar dor de cabeça na tarde de segunda-feira (9). Exames de imagem confirmaram a presença de um hematoma intracraniano causado por um acidente doméstico ocorrido em outubro, quando sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. O procedimento realizado, conhecido como trepanação, foi necessário para drenar o sangue acumulado e aliviar a pressão no crânio.

Segundo especialistas, a hemorragia intracraniana é uma condição grave que pode ser desencadeada por traumas, hipertensão, aneurismas rompidos ou outras patologias. Os principais sintomas incluem dor de cabeça severa, confusão mental, náuseas, convulsões e, em casos extremos, perda de consciência. O tratamento varia conforme a causa e a gravidade, podendo incluir cirurgias como a realizada em Lula.

De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que também é médico infectologista, Lula está “absolutamente consciente e em contato com ministros”. “Não há sinais de sequelas ou acometimentos neurológicos. Ele se alimenta normalmente e segue orientado, mas permanece em repouso por recomendação médica”, explicou Padilha.

Previsão de alta e retorno ao trabalho

A internação na UTI segue protocolos estabelecidos para casos semelhantes. A previsão é que o presidente deixe a unidade intensiva em até 48 horas e retome as atividades em Brasília no início da próxima semana. Durante a agenda desta quarta-feira, Lula deveria comparecer à posse do ministro Vital do Rêgo como presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), mas será representado por Alckmin.

Momentos de descontração

Apesar do momento delicado, o presidente tem mantido uma relação leve com o vice. Em aniversário recente de Alckmin, que completou 72 anos, Lula fez uma brincadeira carinhosa: “Você parece meu filho. Eu quero viver até os 120 e você até os 121”, declarou Lula em tom descontraído.

A recuperação do presidente segue sob acompanhamento rigoroso da equipe médica, com boas expectativas de retomada plena das funções presidenciais em breve.