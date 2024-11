Imagem: Montagem Notícias do RN / Agência Brasil



O G1 Ceará trouxe um destaque triste mostrando como está a realidade do judiciário brasileiro, no entanto, a boa notícia é que pouco a pouco a Polícia Federal está desarticulando todos os esquemas.

Ceará



A prova disso é que, assim como em outros casos no Brasil, veiculados pelo Notícias do RN, dessa vez, no estado vizinho, o advogado Fernando Carlos Oliveira Feitosa, foi preso na manhã de ontem, terça-feira (5), em Fortaleza, como parte de operação da Polícia Federal que investiga a venda de liminares em plantões judiciais do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE).

O advogado havia sido condenado a 19 anos de prisão e estava foragido.

Segundo a reportagem, Fernando Feitosa é filho do desembargador aposentado Carlos Rodrigues Feitosa. Pai e filho foram investigados juntamente com outros advogados e até traficantes de drogas na Operação Expresso 150, deflagrada em junho de 2015.



Mato Grosso do Sul

Outro caso recente que foi bastante difundido na mídia brasileira destacou o afastamento de 5 desembargadores suspeitos de vender sentenças em Mato Grosso do Sul.

Na operação de outubro, a polícia apreendeu R$ 2,7 milhões em dinheiro na casa do desembargador aposentado Júlio Roberto Siqueira Cardoso. Nenhum dos suspeitos se manifestou.



No Rio Grande do Norte

Assim como em outros estados a pergunta que fica é: E no RN? Acontece que vários escândalos envolvendo magistrados no rio grande do Norte ganharam repercussão nacional. Basta lembrar da corrupção nos precatórios e mais recentemente de um Juiz que atuava em Ceará-Mirim, entre tantos outros casos.



Essa temática, da venda de sentença, será pauta de novas matérias trazidas aqui no Notícias do RN, inclusive, já entramos em contato com a Assessoria da Polícia Federal e CNJ para intensificarmos a caça aos que estão transformando o judiciário em um mercado e prejudicando tantas pessoas que buscam na justiça um alento para tantas situações e enganações que acontecem no estado.

Imagem maculada para sempre

Uma coisa temos certeza, todos os envolvidos que foram descobertos em esquemas dessa natureza tiveram sua imagem maculada para sempre. Se tem uma coisa que a população e as vítimas dessas práticas não esquecem é de quem usou o judiciário para benefício próprio e prejudicou famílias e negócios.

Nota: Estamos de Olho