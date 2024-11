Foto: Tyrone/@tyronemft

O potiguar Mateus Sena sagrou-se campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 ao vencer a etapa de Natal neste domingo, em uma Praia de Miami lotada de fãs e apoiadores.

A conquista torna-se histórica, já que Mateus é o primeiro campeão da etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) realizada no Rio Grande do Norte.

De acordo com o G1, na decisão, com um desfecho emocionante, o surfista natalense arrancou uma nota 8.50 em sua última onda, a menos de dois minutos para o fim da disputa, totalizando 15.73 pontos, superando Adauto Sena, de Baía Formosa, que obteve 13.50. A torcida vibrou intensamente com a vitória do atleta local.

Mateus começou o dia com uma vitória sobre Kauã Hanson nas quartas de final, e na semifinal eliminou Cauã Costa.

A vitória na final era crucial para Mateus ultrapassar o paraibano José Francisco na classificação geral do circuito, e ele conseguiu o feito em casa.