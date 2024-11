A Polícia Civil do Rio Grande do Norte informou que interrogou neste fim de semana um homem suspeito de envolvimento no desaparecimento de Maria Fernanda da Silva Ramos, de 12 anos, ocorrido na última quinta-feira (31) em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. A adolescente desapareceu após sair de casa para ir à escola.





O delegado Márcio Lemos, diretor da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esclareceu que, após investigações iniciais, a participação do suspeito no caso foi descartada. Segundo a polícia, ele foi flagrado em imagens entregues pela família da jovem, dirigindo um carro vermelho que passou pelo local do desaparecimento.





Relatos da família indicam que Maria Fernanda foi vista entrando em um veículo com as mesmas características. Na sexta-feira (1º), o carro foi localizado no bairro de Ponta Negra, em Natal. "Fomos alertados pelo setor de inteligência, e as diligências começaram imediatamente. O suspeito foi identificado e conduzido à DHPP, onde foi ouvido, seu celular foi verificado e, após análise de seus hábitos, o envolvimento foi descartado", relatou o delegado à Inter TV Cabugi.





De acordo com o G1/RN , as investigações continuam sendo realizadas pela equipe da DHPP em São Gonçalo do Amarante, com apoio do efetivo de Natal, que pede cooperação dos familiares e da população.





Nota da Polícia Civil





A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da DHPP, esclarece que continua em diligências para localizar Maria Fernanda da Silva Ramos, desaparecida desde a tarde do dia 31 de outubro, no bairro Golandim, em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal.





As buscas começaram logo após a família registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Plantão da Zona Norte, na manhã do dia 1º de novembro de 2024. Até agora, familiares, testemunhas e o principal suspeito, visto em um carro vermelho modelo Strada, foram ouvidos. O veículo foi apreendido para perícia, e o homem foi liberado após as autoridades concluírem que ele não possui vínculo com o caso.





A Polícia Civil reitera que as investigações prosseguem ininterruptamente e que todos os esforços serão empregados para resolver o caso e localizar a adolescente. A colaboração da sociedade é fundamental, e informações podem ser enviadas anonimamente pelo Disque Denúncia 181.