Imagem: Assessoria (Beatriz Azevedo)



Uma mega estrutura e atrações ecléticas, é assim que se resumiu o Festival Tamo Junto BB aqui no estado.

O evento, que teve seus ingressos esgotados rapidamente, trouxe a Natal uma programação eclética e cativante, recheada de competições esportivas, shows, ativações culturais e intervenções artísticas. Os natalenses e pessoas de todo o estado puderem curtir o Festival que contou, em sua estrutura, também, com praça de alimentação e postos de hidratação com bebedouros para o público manter-se hidratado.

Como foi o evento





Na quarta-feira (30), o vôlei de praia foi o foco principal do evento, sendo a única competição esportiva acontecendo no local e que teve sua final, ontem, domingo (3). Já na quinta (31), o surfe entrou em ação na Praia de Miami, também aberto ao público. Inclusive, quem realizou a retirada do ingresso pelo site oficial, teve direito a transporte exclusivo entre a praia e a Arena das Dunas. A partir da sexta-feira (1), o evento ficou completo com todas as atrações e ativações esportivas.





No skate, modalidade que norteou boa parte do Festival Tamo Junto BB, houve aulas gratuitas para o público e demo session com a lenda mundial Bob Burnquist e os paraskatistas Felipe Nunes e Nando Araújo, mais conhecido como Skatista Cego. O festival foi palco do Vert Battle, - etapa final do circuito nacional de skate vertical, homologado pela CBSK - revelando o campeão brasileiro da modalidade, e que teve categorias Pro Masculino e Open Feminino, com premiações igualitárias.









Na parte musical, na sexta o público contou com apresentações de Nando Reis, Vanessa da Mata, Oriente - além de participações especiais das cantoras Lourena e Joyce Alane, que estiveram pela primeira vez em Natal -, DJ Samir, Gracinha e DuSouto. Já no sábado (2), os shows ficaram por conta de Jão, Lexa, Attooxaa, DJ Gabriel Souto, Dani Cruz e Boca Seca.





No domingo, a final da competição de skate foi transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV e com as presenças de nomes como Rony Gomes, o medalhista olímpico e campeão mundial de skate park Augusto Akio, a atleta olímpica e campeã mundial de skate park Raicca Ventura, o campeão mundial de vert e recordista de medalhas do X-Games Gui Khury, e os atletas olímpicos de skate park Luigi Cini e Dora Varella. A animação do dia também ficou por conta de DJ Jennify, Ian Medeiros, Taj Ma House e Filho de Jorge, que encerrou a programação.





No último dia, também o Circuito Banco do Brasil de Corrida, um dos principais do país, iniciou as atividades no Festival Tamo Junto BB. A corrida ofereceu percursos de 1km (infantil), 5km e 10km, atendendo tanto a iniciantes quanto a corredores experientes, celebrando o esporte e a qualidade de vida, perfeita para reunir amigos e familiares em um ambiente de superação e diversão. Além disso, o Festival teve Arena Gamer, dedicada aos eSports, aberto ao público de sexta à domingo.



Ou seja, o Tamo Junto BB foi um evento completo, eclético, com a presença massiva de toda a cobertura da imprensa potiguar e que tem grandes chances de se tornar fixo no calendário de grandes eventos do estado. Que venha mais uma edição do Tamo Junto Banco do Brasil