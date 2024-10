Recentes investigações sobre corrupção no Judiciário brasileiro revelam um esquema alarmante de venda de sentenças envolvendo magistrados em diferentes estados e até no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Um dos casos mais chocantes ocorreu no Mato Grosso do Sul, onde o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou juízes do Tribunal de Justiça do estado (TJMS). Os magistrados são suspeitos de participar de uma rede de favorecimento em decisões judiciais, em troca de propinas, impactando processos sensíveis, como questões de terras e grandes empreendimentos​

Simultaneamente, no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a Polícia Federal desmantelou uma organização criminosa que teria movimentado milhões em troca de decisões judiciais favoráveis.

O esquema envolvia desembargadores e advogados em um esquema que favorecia empresários interessados em anular dívidas ou obter vantagens em disputas comerciais. Segundo as investigações, há indícios de pagamentos diretos a magistrados, que proferiam sentenças em tempo recorde para liberar recursos judiciais​

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), um desembargador de São Paulo foi alvo de uma operação conhecida como "Churrascada". Interceptações telefônicas revelaram o uso de códigos como "churrasco" e "picanha" para se referir aos valores pagos em propina. A troca de mensagens entre advogados e o magistrado expôs o nível de envolvimento de altas figuras do Judiciário em um esquema de corrupção que beneficiava criminosos e empresários​

Esses episódios trazem à tona uma realidade preocupante sobre a integridade do sistema judicial brasileiro e a urgência de reformas para garantir maior transparência e combater a impunidade no Judiciário.

As operações policiais e investigações realizadas pelo CNJ são passos importantes, mas a sociedade civil também exige punições rigorosas para que a confiança no sistema de Justiça seja restaurada.

O Rio Grande do Norte já enfrentou casos de venda de sentenças, como o de um juiz da comarca de Ceará-Mirim, que foi condenado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por conceder liminares em troca de vantagens financeiras.

O esquema envolvia o magistrado e advogados, e foi descoberto após uma investigação da Corregedoria do Tribunal de Justiça do RN.

Apesar de ser um episódio isolado, é sempre importante torcermos para que casos como esse não se repitam no Estado, promovendo mais transparência e integridade no Judiciário.