Um incêndio de grande magnitude atingiu um supermercado na cidade de Assu, na região Oeste do Rio Grande do Norte, durante a madrugada desta segunda-feira (9).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 5h e iniciaram o combate às chamas. Até a última atualização desta reportagem, os bombeiros ainda estavam atuando no local.





Segundo a corporação, não houve feridos no incidente. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.





O supermercado está localizado na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade.