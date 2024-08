Patu, RN – O prefeito de Patu, Rivelino Câmara (MDB), tem gerado polêmica ao afirmar ser a maior liderança política e o principal eleitor do município, segundo ele com base em uma pesquisa realizada. Contudo, os eventos ocorridos durante a convenção revelaram uma realidade distinta.

Ednardo Moura (MDB), pré-candidato a prefeito e ex-prefeito de Patu por dois mandatos, emergiu como a figura central da convenção, recebendo amplo apoio e atenção. Sua história de dedicação e trabalho em prol da comunidade patuense consolidou, mais uma vez, seu nome como um dos mais respeitados na política local. Ao seu lado, Popó, também ex-prefeito por dois mandatos, reforçou ainda mais sua candidatura, demonstrando unidade e força política.

Importado do município de Caraúbas, RN, por Ednardo, Rivelino Câmara tentou se firmar como a principal liderança de Patu. No entanto, a presença de Ednardo Moura no mesmo palanque mostrou que a verdadeira liderança reside naqueles que têm uma história comprovada de serviço e compromisso com a comunidade, que também é caso de Popó.

Durante a convenção, ficou evidente que Ednardo Moura é o nome que ressoa fortemente entre os eleitores. Seu trabalho passado e a confiança que ele inspira foram destacados como pilares de sua popularidade.

A reação do público presente na convenção deixou claro que, apesar dos esforços de Rivelino Câmara em se posicionar como a principal liderança e produzir conteúdo para internet, é Ed

nardo quem realmente representa os anseios e esperanças da população.

A competição política em Patu promete ser intensa, com Ednardo e Popó unidos em um propósito comum, desafiando qualquer narrativa de hegemonia autoproclamada e mostrando que a verdadeira liderança municipal.

Ficou ruim para o Espetacular e ele sabe disso, tanto é que no momento do seu discurso, o povo começou a se retirar da convenção.