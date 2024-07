O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN) suspendeu nesta quinta-feira (25) parte dos serviços e atendimentos devido a um problema no sistema geral de coleta biométrica. A suspensão afeta principalmente os serviços de habilitação, incluindo a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a abertura de processos de habilitação, e os exames teóricos e clínicos.