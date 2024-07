Dr. Aldo Medeiros, presidente da Liga



A região Seridó ganhou uma importante estrutura de combate ao câncer nesta quarta-feira (24). O Centro de Diagnóstico e Ensino do Seridó (CDES) da Liga Contra o Câncer foi inaugurado em Currais Novos em uma solenidade que reuniu diretoria, colaboradores, autoridades e parceiros.





Roberto Sales, superintendente da Liga



Dr. Roberto Sales, superintendente da Liga, destacou a importância do investimento na área de atenção oncológica para diminuir a mortalidade causada pelo câncer. "Descentralizar e interiorizar o trabalho da Liga é uma das nossas principais metas. Com o CDES e o Hospital de Oncologia do Seridó, criamos um polo de cuidados oncológicos no Seridó e diminuímos distâncias para quem precisa pegar a estrada para fazer o tratamento em Natal", comemorou.









Unidade vai beneficiar 38 municípios do entorno de Currais Novos





O coordenador médico Dr. Arthur Villarim relembrou o início do projeto, em outubro de 2021. "Fomos contemplados com a oportunidade de fazer isso aqui e abraçamos com muita energia e muito empenho. Esse prédio mostra a capacidade do nosso povo e como o propósito transforma. E o propósito de quem faz a Liga é transformar vidas", disse.