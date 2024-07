Bruna Louise é um dos principais destaques da comédia stand-up no Brasil e sua passagem por Natal está confirmada! O show acontece dia 12 de outubro, no Teatro Riachuelo Natal, às 20h.



Suas piadas audaciosas com fortes doses de acidez a fizeram conquistar um grande número de seguidores nas redes sociais. Em um mercado dominado pelos homens, Bruna construiu seu próprio espaço. "Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor, por que não? Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tirando sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí.", afirma a comediante.

E o trabalho não para. Bruna Louise participou recentemente do Reality Show LOL Brasil, projeto de sucesso da Prime Vídeo e é sempre destaque na programação do Comedy Central. Está na Netflix com o especial Lugar de Mulher e, ainda esse ano, retorna ao streaming com o seu solo, disponível para todo o planeta, o Especial Demolição. Com seus números expressivos, mais de 3 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Bruna Louise se consagrou como um dos maiores nomes do stand-up nacional.





NOVO SHOW SOLO

Em seu novo show, Bruna Louise segue o seu propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. O objetivo da comediante é, cada vez mais, fazer o público deixar o teatro com a cabeça pensativa e a barriga doendo de tanto rir.

Com uma rotina que alia muito trabalho e diversão, Bruna tem muita história pra contar e, como sempre, a galera vai se acabar com suas derrotas e comemorar suas vitórias. Com muitas piadas, improvisos e interações, ela se aproxima dos espectadores, em um show bastante identificativo e forte.

Nunca, na trajetória de Bruna Louise, ela esteve tão preparada, sem medos e sem vergonha. E como sempre, divertidíssima!



SERVIÇO

BRUNA LOUISE EM "ELA TÁ CORRENDO ATRÁS"

Dia 12 de outubro, às 20h, no Teatro Riachuelo

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:

Bilheteria do Teatro Riachuelo (Terça a sábado, das 14h às 20h) ou no site uhuu.com