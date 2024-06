O período junino é um momento de alegria, fogueiras, quadrilhas e, claro, muitas delícias típicas. Para quem quer se destacar nas celebrações sem passar horas na cozinha, Murilo Vinicio, professor de Gastronomia da Universidade Potiguar (UnP), integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima, selecionou três receitas que são a cara da festa, fáceis de fazer e econômicas.





"Escolhi essas receitas pensando na praticidade e no sabor autêntico que cada uma delas pode trazer à sua mesa. Essas delícias vão encantar seus convidados e deixar sua noite de São João ainda mais especial", afirma o docente.





Canjica de Milho Branco com Paçoca e Leite Condensado





Ingredientes: 500g de canjica de milho branco, 1 litro de leite, 1 lata de leite condensado, 200ml de leite de coco, 1 xícara de açúcar, 3 unidades de paçoca (tipo rolha), canela em pó a gosto.





Modo de Preparo: Deixe a canjica de molho em água por pelo menos 8 horas, ou de um dia para o outro. Escorra a canjica e coloque-a em uma panela de pressão com água suficiente para cobrir. Cozinhe por cerca de 30 minutos após pegar pressão. Depois de cozida, escorra a água e volte a canjica para a panela. Adicione o leite, o leite condensado, o leite de coco e o açúcar. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar por cerca de 20 minutos. Quebre as paçocas e adicione à canjica, misturando bem. Sirva quente ou fria, polvilhada com canela em pó ou farelo de paçoca.





Bolo de Milho Verde com Leite Condensado





Ingredientes: 4 espigas de milho verde, 1 lata de leite condensado, 3 ovos, 1 colher de sopa de fermento em pó, manteiga para untar, açúcar cristal para polvilhar.





Modo de Preparo: Pré-aqueça o forno a 180 graus e unte uma assadeira com manteiga e açúcar. Retire os grãos de milho das espigas com uma faca. No liquidificador, bata os grãos de milho, o leite condensado e os ovos até obter uma mistura homogênea. Adicione o fermento em pó e misture delicadamente com uma espátula. Despeje a massa na assadeira untada e leve ao forno por cerca de 30-40 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.





Arroz Doce com Leite de Coco





Ingredientes: 1 xícara de arroz, 1 litro de leite, 200ml de leite de coco, 1 lata de leite condensado, 1 pau de canela, 5 cravos-da-índia, canela em pó para polvilhar.





Modo de Preparo: Cozinhe o arroz em 2 xícaras de água até secar. Em uma panela grande, adicione o leite, o leite de coco, o leite condensado, a canela em pau e os cravos. Misture o arroz cozido e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até o arroz doce engrossar por cerca de 20 minutos. Retire a canela em pau e os cravos antes de servir. Sirva quente ou frio, polvilhado com canela em pó.





