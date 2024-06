Huol-UFRN inaugura studio de treinamento físico para trabalhadores

Espaço é voltado a trabalhadores com doenças osteomusculares ou obesidade e que estejam sedentários





























Natal (RN) – Na última segunda-feira (17), o Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol-UFRN), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), inaugurou o studio do Programa de Treinamento Físico do Trabalhador, para prática de exercícios físicos voltados a empregados e servidores com doenças osteomusculares, obesidade e que estejam sedentários. O espaço faz parte da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST) do hospital.





"Esse momento é a realização de um sonho. Há muito tempo os profissionais de educação física vêm trabalhando, um ano que eles já estão dividindo a sala com a unidade multiprofissional, e a gente percebe que só tem aumentado o público que vem utilizando. Então, precisava nesse momento de uma área só para os empregados e servidores. E a nossa ideia é que nós tenhamos várias ações voltadas para a qualidade de vida do trabalhador, esse aqui é só o começo para tudo que nós vamos fazer para todo mundo que compõe o Huol", expressou a chefe da Divisão de Gestão de Pessoas do Huol, Ana Paula Santos de Lima.





Os trabalhadores que têm interesse em participar das atividades do studio precisam agendar uma consulta com a educação física ou podem ser encaminhados diretamente pelo médico do trabalho da USOST. A médica do trabalho do Huol, Leiliane Duarte de Almeida, destacou os benefícios que o studio irá trazer para a saúde do trabalhador, "foi um ganho muito bom, porque é um trabalho que eles já fazem de promoção de saúde, que previna as doenças osteomusculares, libera endorfina, as pessoas ficam mais relaxadas, libera o estresse. A educação física é muito importante, inclusive para os riscos cardiovasculares, por isso, é um ganho importante para os nossos trabalhadores, a gente cuidar e eles se sentirem cuidados", afirma.





A profissional de Educação Física do Huol, Silvana Garcia Santos, ressalta que as atividades priorizam empregados que não praticam exercícios físicos, "a gente prioriza as pessoas que estão sedentárias, mesmo essas pessoas obesas ou com doenças osteomusculares, nós damos vaga para as pessoas que não conseguem fazer exercício fora do trabalho". Silvana ainda destaca que o studio é uma forma de valorização do trabalhador, "esse programa a gente traz como um marco para a educação física nos hospitais, nós sabemos que a educação física, infelizmente, ainda não é conhecida em muitos hospitais universitários. E para nós é uma forma de valorização do trabalhador, as pessoas se sentem privilegiadas quando convidamos para participar do programa, o pessoal só tem a ganhar, são muitos benefícios na saúde física e mental", conclui.





O espaço funcionará de segunda à sexta-feira em três horários diferentes, às 11h, 15h e às 18h, ampliando a oferta do serviço para mais profissionais, "uma turma que a gente tinha antes de sete funcionários, pretendemos ampliar para dez a doze funcionários por horário. Dependendo da demanda, vamos ver a possibilidade de abrir mais um horário às 7h30", disse Silvana Garcia. Serão realizados exercícios físicos no formato de circuito funcional, orientados por profissionais de educação física do Huol e adaptados de acordo com a individualidade de cada pessoa. O studio dispõe de máquinas de musculação, funcional, barra fixa e box.





Para a superintendente do Huol, Eliane Pereira da Silva, o espaço é uma conquista para a saúde do trabalhador, "a gente trabalhou para que os trabalhadores pudessem ter um espaço para melhorar a sua condição física, no seu período de trabalho, recuperar até a sua capacidade laboral para voltar para as suas atividades, e a gente sabe que a atividade física é saúde. A atividade física não só traz o benefício físico, mas também o benefício mental, do sono e do bem-estar, da motivação", afirma.





O membro do Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região, Fernando Botelho, participou da inauguração do studio e falou sobre a iniciativa, "se trata de mais um espaço onde vai imperar a prevenção à saúde. Toda caminhada começa com o primeiro passo, e a gente tem que louvar esse tipo de situação, porque valoriza mais a nossa atividade física, que antigamente era restrita a coisas muito menores. E hoje a gente sabe que a prática de uma atividade física ultrapassa toda e qualquer esfera que a gente possa imaginar no sentido de saúde. Estamos muito felizes em viver uma situação como essa, um trabalho sendo desenvolvido de tamanha envergadura, o nosso desejo é que exista sempre o amor e a prosperidade no desenvolvimento das atividades", expressou.





O Huol-UFRN faz parte da Rede Ebserh desde 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.