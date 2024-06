Imagem: Divulgação





O médico brasileiro Charles Sá, envolvido em um acidente de carro que resultou na morte de nove pessoas na Namíbia, incluindo sua esposa, a também médica Natale Gontijo, compartilhou em suas redes sociais que se sente "destruído" e que perdeu o amor de sua vida. Ele também mencionou que aguarda as autoridades locais e expressou incerteza sobre seu futuro. "Não sei como será meu amanhã", desabafou.





O casal estava de férias e planejava realizar um safári por diferentes países da África.





Charles relatou o acidente em um comentário na postagem de um amigo, explicando que ficou desacordado após a colisão e que possui poucas memórias do ocorrido. "Estou aqui vivo, com uma pequena fratura na coluna aguardando as autoridades locais. Não entendi ainda por que fiquei vivo, mas Deus deve estar com alguns planos para mim. Este acidente aconteceu no nosso deslocamento na rodovia. Aqui é mão inglesa. Na batida, fiquei desacordado, não lembro de muita coisa", afirmou.





Ele destacou que havia oito pessoas no outro veículo e que nunca tinha se envolvido em um acidente de carro antes. "Esta foi a primeira vez", pontuou. Charles foi o único sobrevivente do acidente. Ele também esclareceu que o teste do bafômetro feito com ele teve resultado negativo.





"Natale ainda saiu viva e morreu no hospital. Infelizmente, estou destruído e não estou me importando com muita coisa. Perdi o amor da minha vida. Não sei como será meu amanhã", declarou.





O médico agradeceu pelas orações e "boas energias" enviadas por amigos.





Segundo a Embaixada Brasileira em Windhoek, capital da Namíbia, Charles Sá segue hospitalizado na cidade de Otjiwarongo e não pode ser considerado preso. "Ele não está encarcerado e nem condenado. Está apenas aguardando sua audiência preliminar sob vigilância das autoridades policiais, por se tratar de um estrangeiro", informou a embaixada em nota no último sábado (22).





O acidente ocorreu na última terça-feira (18), com uma colisão frontal entre dois carros em uma rodovia entre as cidades de Otjiwarongo e Otavi. Charles conduzia um dos veículos e teria provocado o acidente durante uma ultrapassagem. A embaixada enfatizou que o brasileiro "ainda não é réu" e que "ainda não há processo judicial formalizado contra ele".





"A audiência provavelmente será nesta semana, a depender da condição médica dele. Ele não corre risco de vida, mas ainda precisa de acompanhamento médico", destacou a nota.





Charles Sá está internado em um hospital na cidade de Otjiwarongo. Segundo a embaixada, foi identificada uma fratura em uma vértebra, e ele "não poderá se mover muito e precisa de acompanhamento médico constante".





O casal planejava cruzar países da África em um safári expedicionário sem guias. Natale Gontijo, esposa de Charles e cirurgiã plástica, estava no carro com ele e foi uma das vítimas do acidente. O corpo de Natale foi recebido na capital Windhoek na sexta-feira (21) e passou por perícia médica. "Ainda não se tem previsão do prazo para liberação do corpo", informou a embaixada.





Natale era mineira, residia com o marido no Rio de Janeiro e trabalhava atualmente em Verona, na Itália. O casal possuía clínicas em Natal e Belo Horizonte. Eles se conheceram durante o curso de cirurgia plástica e estavam casados há mais de 20 anos.





O Ministério das Relações Exteriores, em nota, informou que acompanha o caso desde que foi notificado na manhã do dia 19 de junho. "A Embaixada determinou o deslocamento imediato de um funcionário do posto para a cidade de Otjiwarongo, perto de onde ocorreu o acidente. A Embaixada permanece em contato permanente com as autoridades locais e com os familiares dos brasileiros, a fim de prestar a assistência consular devida de forma mais eficiente".