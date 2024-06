O filme "Divertida Mente 2" se tornou o maior sucesso de bilheteria mundial em 2024. O longa-metragem da Pixar já arrecadou US$ 724 milhões (cerca de R$ 4 bilhões) desde sua estreia em 14 de junho, superando "Duna: Parte Dois", que acumulou US$ 711 milhões (R$ 3,8 bilhões). Essas informações foram divulgadas pelo site "The Hollywood Reporter".





A produção teve o sétimo melhor segundo fim de semana da história do cinema e o maior de todos os tempos para um filme de animação, segundo o portal "Variety".





No Brasil, o filme foi lançado em 20 de junho. A trama continua acompanhando a vida de Riley, agora uma adolescente de 13 anos, que, ao ingressar no ensino médio, passa a vivenciar novas emoções, como Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha.





Confira as maiores bilheterias de 2024:

1- Divertida Mente 2 – US$ 724 milhões (R$ 3,9 bilhões)

2- Duna: Parte Dois – US$ 711 milhões (R$ 3,8 bilhões)

3- Godzilla x Kong: O Novo Império – US$ 567 milhões (R$ 3 bilhões)

4- Kung Fu Panda 4 – US$ 543 milhões (R$ 2,9 bilhões)

5- Planeta dos Macacos: O Reinado – US$ 381 milhões (R$ 2 bilhões)