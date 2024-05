Foto: Cedida





Na tarde de terça-feira, dia 7, ocorreu um acidente na BR-110, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, envolvendo uma carreta de 30 metros de comprimento. O incidente resultou na derrubada de um semáforo. A rodovia, que também é conhecida como Avenida Presidente Dutra, foi o cenário desse evento.





O acidente aconteceu por volta das 13h, conforme relatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo informações do motorista do veículo, ao tentar realizar uma conversão, ele foi fechado por um carro de passeio. Para evitar a colisão, o motorista da carreta precisou manobrar bruscamente para a esquerda, o que resultou no arrancamento do semáforo pela traseira do veículo.





Apesar do incidente, não houve feridos. O motorista permaneceu no local para prestar esclarecimentos à PRF, mas optou por não conceder entrevista. O trânsito ficou congestionado por alguns minutos na área afetada.