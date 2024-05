Imagem Montagem Agência Brasil





Com a aprovação do decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas, os próximos passos do governo federal incluem a definição de como os recursos serão direcionados ao estado. Até a noite de terça-feira (7), as enchentes no RS tinham causado pelo menos 95 mortes, 131 pessoas estavam desaparecidas, 156 mil pessoas foram desalojadas e mais de 48 mil civis estavam em abrigos.