Imagem: SET-RN



No próximo domingo, dia 19, uma parte da BR-101, entre Natal e Parnamirim, será fechada por cerca de 10 quilômetros devido à realização de uma maratona internacional.





A interdição ocorrerá do quilômetro 94 ao quilômetro 103 da pista, no sentido de Natal para Parnamirim, abrangendo o trecho que vai do Viaduto do Quarto Centenário, em Lagoa Nova, até o Viaduto de Parnamirim.





Este bloqueio estará em vigor das 2h às 13h, conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante este período, o tráfego de veículos será desviado para a via marginal da pista.