Foto: Francielly Medeiros/Inter TV Cabugi





Os acompanhantes de pacientes e os funcionários do Hospital Geral Walfredo Gurgel, o principal hospital público do Rio Grande do Norte, estão enfrentando a falta de alimentação desde o início desta quarta-feira (17).





De acordo com a Secretaria de Saúde do estado, a interrupção do fornecimento de comida se deve à escassez de insumos.





De acordo com o G1, apesar disso, a gestão estadual assegura que a alimentação dos pacientes está sendo mantida e prevê que a situação seja regularizada até amanhã, quinta-feira (18).





Os acompanhantes dos pacientes foram informados sobre o problema já na terça-feira (16). Sandra Regina, uma massoterapeuta que está acompanhando o marido internado há cinco dias devido a uma hemorragia, expressou preocupação com a situação.





Ela mencionou que algumas pessoas não têm condições financeiras para comprar comida e dependem da alimentação fornecida pelo hospital.





A última refeição para os acompanhantes foi servida às 22h da terça-feira (16), mas não houve alimentação na quarta-feira nem está previsto almoço. Isso tem gerado indignação entre os presentes no hospital, já que muitos terão que se virar para conseguir comida, enquanto outros podem passar o dia com fome.





O Sindisaúde, sindicato que representa os servidores, aponta que a falta de insumos se deve à falta de pagamento aos fornecedores.