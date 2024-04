Festa em Miami Beach deixa lixo espalhado na praia de Natal

Uma festa realizada na noite de domingo (7) na praia de Miami, na Zona Leste de Natal, deixou lixo espalhado por toda a faixa de areia e no calçadão da orla. A sujeira encontrada no início da manhã desta segunda-feira (8) no local gerou reclamação da população nas redes sociais.

Lixo acumulado e medidas tomadas

Ainda durante a manhã, o município recolheu 300 sacos de lixo com capacidade para 200 litros de resíduos, no local.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), os responsáveis pela festa serão autuados e deverão pagar multa que varia de R$ 2,5 mil a R$ 50 mil, a depender da renda. A multa ainda pode ser dobrada em caso de reincidência.

A pasta informou que o evento estava autorizado pela gestão pública, porém a limpeza do local era de responsabilidade do promotor do evento, sendo, inclusive, uma condição para a permissão para realização da festa.

Segundo a Urbana - companhia de limpeza pública da capital - uma equipe de 11 homens foi enviada ao local para fazer a limpeza da areia e do calçadão.

A Inter TV Cabugi procurou o promotor do evento, mas não recebeu posicionamento sobre o caso até a última atualização desta matéria.