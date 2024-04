Motorista é socorrida após trem bater em carro parado em passagem de nível

Na manhã desta quinta-feira (11), um carro foi colhido por um trem próximo à estação de Parnamirim, na região metropolitana de Natal. A motorista do veículo foi prontamente socorrida e encaminhada ao hospital.





De acordo com relatos de testemunhas, o incidente ocorreu por volta das 8h30, quando o trem procedente de São José de Mipibu estava chegando à estação de Parnamirim e se deparou com o carro sobre os trilhos.





Em comunicado oficial, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) esclareceu que, conforme depoimento da motorista, o veículo apresentou uma falha mecânica e ela não conseguiu retirá-lo da via férrea a tempo.





A CBTU também afirmou que "o maquinista seguiu todos os protocolos de segurança, transitando pela passagem de nível com velocidade reduzida, devidamente sinalizada, utilizando a buzina de forma intermitente e acionando o freio de emergência assim que percebeu o carro parado nos trilhos".





Um dos presentes no momento do acidente, o mecânico Rodrigo Soares, relatou ter se juntado a outras pessoas para auxiliar a mulher a sair do veículo.





"Parece que o carro dela apresentou problemas e ela ficou em pânico. No entanto, ela saltou para o banco do passageiro, minimizando o impacto. Notei uma marca vermelha em seu ombro, provavelmente do cinto de segurança, e ela se queixou de dores nas pernas", disse.





Apesar do susto, a mulher permaneceu consciente e recebeu atendimento no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo posteriormente encaminhada ao Hospital Walfredo Gurgel, em Natal.