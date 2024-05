Uma tragédia assolou a cidade de Monte das Gameleiras, no Agreste potiguar, na noite de domingo (28), quando uma mulher de 37 anos foi brutalmente assassinada com pelo menos três golpes de faca. O principal suspeito do crime é o próprio marido da vítima.





De acordo com informações da Polícia Militar, o homem em questão fugiu do local do crime em uma motocicleta, percorrendo cerca de 40 km, mas acabou se entregando às autoridades aproximadamente uma hora depois, na cidade de São José do Campestre, onde admitiu a autoria do ato violento.





A vítima foi identificada como Jadna Cardoso Felipe, de 37 anos, deixando para trás dois filhos - um de 14 anos e outro de apenas 3 anos, este último fruto da união com o suspeito do homicídio.





Conforme relatos da polícia, os filhos de Jadna estavam sob os cuidados dos avós no momento do ocorrido, restando apenas ela e o marido em casa, onde uma discussão entre o casal culminou no fatídico desfecho com o homem agredindo-a com uma faca.





Testemunhas afirmaram ter ouvido gritos durante o confronto, após os quais o agressor deixou o local rapidamente em sua motocicleta. O corpo da vítima foi descoberto na cozinha da residência.





Relatos de familiares e amigos indicaram que as brigas eram recorrentes no ambiente doméstico.





Após se entregar às autoridades em São José de Campestre, o suspeito foi encaminhado para uma delegacia de plantão, onde recebeu voz de prisão em flagrante. Ele está programado para comparecer a uma audiência de custódia nesta segunda-feira (29).





O corpo de Jadna foi levado pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para realização de exames periciais. Além disso, peritos analisaram a cena do crime para fornecer subsídios às investigações da Polícia Civil.