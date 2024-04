FAB está de prontidão para resgatar brasileiros no Oriente Médio

Imagem: FAB

FAB pronta para resgatar brasileiros no Oriente Médio

Força Aérea Brasileira preparada para resgatar brasileiros em áreas de conflito no Oriente Médio

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou, neste domingo (14), sua prontidão para resgatar brasileiros em áreas de conflito no Oriente Médio, após os recentes ataques promovidos pelo Irã contra Israel.

O comunicado da FAB surge um dia após os ataques, que aumentaram a tensão na região.

Preparação da FAB

A FAB informou que está preparada para atender a quaisquer demandas de resgate de brasileiros nas áreas de conflito no Oriente Médio, em resposta aos recentes eventos na região.

Para coordenar os resgates, o governo brasileiro terá que dialogar com as autoridades locais, seguindo protocolos semelhantes aos adotados no início do conflito entre Israel e Hamas.

Orientações do Governo Brasileiro

O Ministério das Relações Exteriores expressou sua "grave preocupação" com a escalada do conflito no Oriente Médio e pediu máxima contenção às partes envolvidas.

Além disso, o governo desaconselhou viagens não essenciais à região e recomendou que os brasileiros que já estão no Irã, em Israel ou nos países do Oriente Médio sigam as orientações das embaixadas brasileiras.

Fonte: Notícias do RN