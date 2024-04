Está na hora de o Judiciário parar de emitir opinião política’, diz Gleisi Hoffmann

Imagem: Agência Brasil (Faio Rodrigues)





A líder nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann (PR), foi entrevistada no programa JR Entrevista desta quinta-feira (4) pelo jornalista Luiz Fara Monteiro. Durante a entrevista, Hoffmann expressou sua opinião de que o Judiciário deveria abster-se de emitir opiniões políticas.





Ela comentou as declarações do desembargador Luciano Falavinha Souza, relator do processo de cassação do senador Sérgio Moro (União-PR) que está em tramitação no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). O magistrado afirmou que "o PT quer ver Moro fora da política". Para Gleisi, o juiz deveria limitar-se aos fatos do processo e evitar emitir opiniões políticas.





Ela enfatizou que ele deveria avaliar se Moro cometeu ou não os crimes listados nas petições apresentadas. "Acho que ele ultrapassou sua função", afirmou Hoffmann. "Ele ainda emite uma opinião política. Está na hora de o Judiciário parar de emitir opinião política", acrescentou.