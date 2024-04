Era o que faltava. "Chuveiros solidários" são furtados na Grande Natal

Imagem: Reprodução





Um veículo utilitário equipado com uma configuração móvel contendo dois chuveiros, utilizados em iniciativas de solidariedade em Natal e sua região metropolitana, foi subtraído durante a madrugada do último domingo (31) em Nova Parnamirim, localizado no bairro de Parnamirim, na Grande Natal.





O veículo, que abrigava dois compartimentos de banho como parte do projeto Chuveiro Solidário, estava estacionado na rua Joaquim Lopes Pereira, próxima à Avenida Maria Lacerda. Por volta das 5h30, foi alvo de furto por um indivíduo que se deslocava em um automóvel do modelo Fiat Uno de cor branca.