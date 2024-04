Iniciativa de Servidores da Saúde do Rio Grande do Norte

No dia 3 de abril, servidores da área de saúde do Rio Grande do Norte deram início a uma greve por tempo indeterminado. O principal motivo da paralisação é a demanda por reajuste salarial, além da busca por melhores condições de trabalho e a realização de concurso público.

Posição da Secretaria de Saúde Pública do RN

Apesar da redução no número de servidores em atividade, a Secretaria de Saúde Pública do RN afirmou que não houve prejuízos nos serviços até o momento.

Reivindicações dos Servidores

O sindicato dos servidores da saúde informou que a greve é uma resposta à proposta de "reajuste zero" apresentada pelo governo. Além do reajuste salarial, os servidores também demandam melhores condições de trabalho e a realização de concurso público, entre outros 26 pontos de pauta.

Protesto em Frente ao Hospital Walfredo Gurgel

No dia 4 de abril, pela manhã, os servidores realizaram um ato de protesto em frente ao Hospital Walfredo Gurgel, o maior hospital público do estado, localizado em Natal.

Posição da Sesap

Em resposta à greve, a Secretaria de Saúde Pública do RN declarou que até o momento não há registros de serviços afetados. A Sesap mantém uma mesa permanente de negociação com os servidores, e uma nova reunião está agendada para ocorrer no dia 5 de abril.