Imagem: reprodução Redes sociais



No estacionamento do Shopping Midway Mall, na Zona Leste de Natal, ocorreu um incidente onde uma condutora perdeu o controle de seu veículo, resultando na colisão com uma parede próxima a uma escadaria. O incidente ocorreu na segunda-feira (15), porém as imagens se tornaram virais nesta quinta-feira (18).