Imagem: reprodução Record





Com a autorização inicial para durar 60 dias, a presença de agentes e viaturas da Força Nacional em Mossoró (RN) - com o objetivo de auxiliar as autoridades locais na captura dos dois fugitivos da penitenciária federal - foi prolongada por 36 dias. A retirada do reforço policial na região foi denominada de "alteração de abordagem" pelo secretário de Políticas Penitenciárias do Ministério da Justiça, André Garcia, durante uma entrevista ao JR Entrevista.





A busca por Rogério da Silva Mendonça, 36 anos, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, 34 anos, apelidado de Deisinho, está em seu 46º dia neste sábado (30).



"Gostaríamos de implementar uma mudança de abordagem, mantendo as forças locais encarregadas das buscas enquanto intensificamos as investigações. Acreditamos que, por meio dessas investigações e do trabalho de inteligência policial, conseguiremos recapturar ambos", afirmou Garcia.



Imagem: Secom



De acordo com o R7, entre 20 de fevereiro e 21 de março, a operação já consumiu R$ 1.682.709,54 dos recursos públicos. A maior parcela desse montante foi destinada à Força Nacional. O Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou 500 agentes do órgão para Mossoró, tendo gasto apenas em diárias o montante de R$ 1.026.188,75.