Imagem: Reprodução InterTV





Os professores e pesquisadores do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) realizaram uma nova inspeção nas falésias de Tabatinga, em Nísia Floresta, na Grande Natal, e alertam para a possibilidade de novos desmoronamentos. Esta preocupação surge após uma parte da falésia ter desabado na praia de Tabatinga na manhã da última terça-feira (26). Felizmente, não houve feridos, pois ninguém estava próximo ao local no momento do incidente.