Em 2023, o Rio Grande do Norte testemunhou uma diminuição significativa de 13,9% no número de mortes violentas, alcançando o menor índice de assassinatos em 11 anos. Registraram-se 951 mortes violentas durante o ano passado, o que representa 154 mortes a menos em comparação com 2022, quando houve 1.105 óbitos.