Pastor Cláudio Duarte apresenta a palestra "Escolhi Ser Feliz", no Teatro Riachuelo

O pastor Cláudio Duarte chega a Natal com a palestra "Escolhi Ser Feliz". A apresentação será no dia 19 de abril, no Teatro Riachuelo.





Cláudio Duarte é, atualmente, um dos líderes religiosos mais respeitados no Brasil e no Exterior, unindo conteúdo bíblico, valores e princípios da família com uma boa dose de humor, inteligência e sabedoria. Não é à toa que ele ganhou a fama de pastor 'seriamente engraçado', como ele mesmo se autodenomina.





"Eu descobri com o tempo que o que as pessoas mais observavam em mim, no meu ministério ou na minha vida, era a felicidade com a qual eu conduzia determinados assuntos. Percebi que as pessoas tinham interesse em saber como seria ser feliz em meio a tantos desafios, adversidades e até mesmo críticas, diante do estilo de pregação que Deus me deu. Então, organizei as lições aprendidas ao longo do tempo e decidi compartilhar com o público. A proposta é mostrar a diferença entre alegria e felicidade, fazendo-os rir de problemas que eles mesmos lidam no dia a dia; impulsionando-os para a tão desejada e sonhada felicidade", destaca.

Sobre o Pastor Cláudio Duarte

Casado com Mary Duarte, pai do Caio e do Filipe e avô do Miguel, é Pastor itinerante no Brasil e no exterior, líder de uma igreja local chamada Projeto Recomeçar, palestrante, empresário e apresentador de stand up.





Sua vida é dedicada ao ensino da palavra para famílias impulsionando-as, com uma linguagem simples, contemporânea e alegre a viver segundo o evangelho e recomeçar suas histórias de forma madura e com resultado.





SERVIÇO

Pastor Cláudio Duarte – Escolhi Ser Feliz

Dia 19 de abril, sexta-feira, no Teatro Riachuelo



