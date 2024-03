O município de Pureza tem pré-candidato a prefeito confirmado pelo Movimento Democrático Brasileiro no Rio Grande do Norte (MDB-RN): o ex-vice-prefeito Ricardo Brito. Ele se filiou ao partido na tarde de hoje (26), em reunião que contou com a presença do presidente da legenda, o vice-governador Walter Alves, e o do deputado estadual Kleber Rodrigues (PSDB).





Ricardo Brito tem serviços prestados ao município e trabalha em defesa da qualidade de vida da população. Tem uma forte atuação social e defende pautas de desenvolvimento e inclusão.





A entrada dele na pré-campanha eleitoral fortalece o MDB e abre a perspectiva de novos apoios. "Hoje é um dia importante para mim e para Pureza. Estamos iniciando oficialmente uma jornada que alcançará grandes resultados. Quero trabalhar ainda mais por Pureza, e o MDB será um partido importante para desenvolvermos esse município", disse Ricardo.





De acordo com Walter Alves, a chegada de Ricardo fortalece o partido no Rio Grande do Norte. "É um nome forte que chega para somar ainda mais. Estamos trabalhando para apresentar candidatos que têm serviço e que podem fazer muito mais pela população de cada município onde o MDB estiver", disse.