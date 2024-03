Imagem: montagem com fotos Agência Brasil





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou hoje o suposto plano golpista atribuído ao ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando-o de "covardão" por tentar manter-se no poder após as eleições de 2022. Durante a primeira reunião ministerial do ano, realizada no Palácio do Planalto, Lula declarou que agora há mais clareza sobre os eventos de 8 de janeiro de 2023, após os acontecimentos de dezembro de 2022.





Lula afirmou: "Hoje temos clareza, por depoimentos de pessoas que estavam no governo ou no comando, inclusive das Forças Armadas, de que houve uma tentativa de golpe por parte do presidente". Ele enfatizou que há três meses, quando se falava em golpe, parecia apenas uma insinuação, mas agora é claro que o país enfrentou um sério risco.





Segundo Lula, Bolsonaro não teve coragem de executar seus planos e permaneceu no Palácio da Alvorada, "chorando quase que um mês". Ele destacou que o ex-presidente viajou para os Estados Unidos na expectativa de que o golpe pudesse acontecer, mencionando o financiamento de manifestantes em frente aos quartéis para apoiar a sequência do golpe.