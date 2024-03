Após quase 40 dias de operações de busca pelos fugitivos da penitenciária federal de Mossoró (RN), a Força Nacional de Segurança Pública encerra sua participação no caso e inicia a desmobilização de seu contingente nesta sexta-feira (29). A atuação da Força Nacional começou em 19 de fevereiro, cinco dias após a fuga, que marcou o primeiro incidente desse tipo na história do sistema penitenciário federal, estabelecido em 2006.





Inicialmente, o prazo estipulado para a permanência da Força Nacional era de 30 dias nas operações de busca. Com a não localização dos fugitivos, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, estendeu o prazo por mais dez dias. Entretanto, na semana atual, Lewandowski anunciou que não haveria uma nova prorrogação.





Os 111 agentes envolvidos nas operações de busca devem retornar às suas funções originais na próxima semana. Enquanto isso, a continuidade da busca por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça ficará sob responsabilidade da Polícia Federal, com apoio das demais forças locais. O Ministério da Justiça informou que as operações de busca entram em uma "segunda fase, focada em ações de inteligência".





Durante o período de atuação nas operações de busca, os agentes da Força Nacional realizaram varreduras em áreas de mata e fiscalizaram rodovias, com o intuito de evitar que os criminosos deixassem a área de busca no Rio Grande do Norte. Segundo informações do colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles, o governo federal despendeu mais de R$ 1,2 milhão em diárias para os agentes da Força Nacional durante esse período em Mossoró.





Prorrogação no Rio de Janeiro



Embora tenha encerrado sua participação em Mossoró, o Ministério da Justiça e Segurança Pública renovou a atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro por mais 30 dias, conforme portaria publicada nesta quinta-feira (28).





O pedido de prorrogação foi feito pelo governador Cláudio Castro, sendo esta a segunda vez que o governo federal aceita tal solicitação, a primeira em 19 de janeiro. Desde outubro do ano passado, os homens da Força Nacional têm atuado no patrulhamento das rodovias e vias expressas do estado, a pedido do governador, para auxiliar as polícias civil e militar nas operações contra criminosos.