Avião com destino a Brasília retorna a Confins após pane no ar

Um avião da Azul Linhas Aéreas que partiu do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com destino a Brasília, precisou retornar ao aeroporto de origem após apresentar problemas técnicos no último domingo (14). A aeronave decolou às 7h05 e retornou cerca de meia hora depois, às 7h36. Segundo a empresa, o voo AD-4293 foi afetado por um "aviso falso" de falha no sistema hidráulico.

Os passageiros foram acomodados em outros voos da companhia. A Azul informou que "os clientes receberam toda a assistência necessária".

A empresa ressaltou ainda que a segurança de seus clientes e tripulantes é prioridade e que "sempre atua em conformidade com os rigorosos padrões estabelecidos pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e pelas autoridades de saúde."