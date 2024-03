Aumento no preço dos medicamentos começa a valer a partir deste domingo, veja quanto

Imagem: Divulgação





Os fabricantes de medicamentos vão implementar um ajuste nos preços de até 4,5%, a partir deste domingo (31). O impacto desse aumento para o consumidor será gradual, podendo ser percebido nas próximas duas semanas. O percentual foi determinado pelo conselho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre março de 2023 e fevereiro de 2024.