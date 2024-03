Após alta dos alimentos e queda na popularidade, Lula quer se aproximar do Agro

Imagem: RICARDO STUCKERT/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA





Em meio à escalada dos preços dos alimentos e à queda de popularidade do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está planejando encontros com representantes do agronegócio para fortalecer laços com esse setor.





O líder petista já se reuniu com produtores de carne e frutas e tem planos de encontrar-se com representantes dos setores de café, algodão, florestas plantadas e bioinsumos. A intenção é realizar esses encontros de forma regular, seja semanal ou quinzenalmente.