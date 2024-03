Prazo dado por Moraes para Bolsonaro explicar (Foto: ISAC NÓBREGA/PR)



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ordenou ontem, segunda-feira (25), que o ex-presidente Jair Bolsonaro forneça esclarecimentos no prazo de 48 horas sobre sua estadia de dois dias na Embaixada da Hungria, entre os dias 12 e 14 de fevereiro, quatro dias após ter seu passaporte retido pela Polícia Federal. A informação foi confirmada à mídia pelo advogado do ex-presidente.





Bolsonaro está sob investigação em diversos casos e não poderia ser detido em uma embaixada estrangeira, uma vez que o local é considerado território estrangeiro dentro do país, estando, portanto, fora da jurisdição das autoridades nacionais. Essas informações foram divulgadas nesta segunda-feira pelo jornal norte-americano New York Times.





O passaporte de Bolsonaro foi apreendido pela PF em 8 de fevereiro. Quatro dias depois, ele foi visto na entrada da Embaixada da Hungria, aguardando para entrar no prédio, conforme registrado pelas câmeras de segurança da estrutura governamental húngara. O ex-presidente estava acompanhado por dois seguranças.





As imagens mostram que Bolsonaro chegou ao local na noite de segunda-feira (12) e partiu na tarde de quarta-feira (14). Segundo o New York Times, sua estadia na embaixada sugere que ele estava buscando fortalecer seus laços com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.





Um funcionário da embaixada húngara confirmou os planos de receber Bolsonaro no local. Segundo o jornal norte-americano, às 21h34 do dia 12, um carro preto chegou ao portão da embaixada. Um homem desceu do veículo e bateu palmas para chamar a atenção de alguém dentro do prédio. Três minutos depois, o embaixador do país no Brasil, Miklós Halmai, abriu o portão e indicou onde estacionar.





Em resposta ao caso, o governo federal convocou o embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai, para prestar esclarecimentos. Halmai foi recebido no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, pela secretária de Europa e América do Norte, embaixadora Maria Luísa Escorel. A reunião aconteceu nesta noite e teve duração de aproximadamente 20 minutos.