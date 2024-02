Ainda no período do carnaval, um homem foi vítima de homicídio por arma de fogo no bairro do Planalto, localizado na Zona Oeste de Natal. A vítima, um sargento da reserva da Marinha do Brasil, foi identificada como Elias Protázio da Silva, de 61 anos.





O crime ocorreu na Travessa Mirantes das Dunas. O cunhado da vítima solicitou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, ao chegar ao local, a equipe médica constatou o óbito do sargento.





A Polícia Militar não divulgou informações sobre as circunstâncias do assassinato de Elias, tampouco se havia mais de um suspeito envolvido no crime. O autor do disparo que resultou na morte do sargento fugiu do local.





O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Natal. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) realizará a necropsia do corpo para contribuir com as investigações.