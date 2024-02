Rápida:

Até 2029, será obrigatório que todos os postos de combustíveis no Brasil instalem dispositivos antifraude em suas bombas, conforme determinação do Inmetro. No ano de 2023, mais de 750 bombas, só no estado de São Paulo, por exemplo, foram identificadas com irregularidades, suspeitas de prejudicar os consumidores. Imagine no RN