Um pombo suspeito de ser utilizado para espionagem pela China, capturado na Índia há oito meses, foi finalmente libertado. Um funcionário da polícia revelou na quarta-feira que a ave, mantida sob custódia em um hospital veterinário, foi considerada inocente e, portanto, foi solta, de acordo com a Press Trust of India.





De acordo com o R7, na segunda-feira, o Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital for Animals, localizado na zona de Parela, Bombaim, solicitou à polícia a autorização para liberar o pombo, o que foi confirmado. Com a intervenção da organização People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) da Índia, a ave foi solta no dia seguinte, terça-feira.





O pombo havia sido capturado em maio do ano passado, próximo a um porto no subúrbio de Chembur, também em Bombaim, sob a acusação de espionagem para a China. O animal tinha dois anéis nas patas com palavras que pareciam caracteres chineses.





No entanto, a investigação revelou que o pombo não era um espião chinês, mas sim uma ave de corrida em águas abertas que escapou de Taiwan em direção à Índia.





Vale destacar que este não é o primeiro incidente envolvendo um pombo acusado de espionagem na Índia. Em 2020, um pombo pintado de cor-de-rosa foi acusado de ser um espião paquistanês, mas acabou sendo propriedade de um pescador.