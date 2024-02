Imagem: Vinicius Marinho

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Norte (Dnit) anunciou hoje a implementação de um novo acesso da via principal da BR-101 à marginal, próximo ao Shopping Via Direta, no sentido Parnamirim - Natal.

Segundo o Dnit, as obras estão programadas para ocorrer das 9h às 16h e devem se estender até o final de fevereiro. A intervenção incluirá a remoção da barreira de concreto (New Jersey) no trecho. Além da abertura do novo acesso à marginal, o Dnit informou que fechará a agulha de acesso à via principal existente no local.

"A alteração no fluxo de veículos no sentido Zona Sul – Centro de Natal tem como objetivo reduzir os congestionamentos observados nos horários de maior movimento, nas proximidades do complexo viário do quarto centenário", destacou o órgão.

Segue o cronograma das mudanças:

1. Abertura da barreira divisora de pistas próximo ao shopping Via Direta, criando uma agulha de acesso à via marginal;

2. Avaliação dos impactos no trânsito, com o fechamento temporário da agulha de acesso à via principal, próximo ao shopping Via Direta (sinalização com cones);

3. Avaliação dos impactos no trânsito, com o fechamento temporário da agulha de acesso à via marginal, próximo à passarela de Potilândia (sinalização com cones);

4. Caso sejam constatados impactos positivos, ocorrerá o fechamento definitivo da agulha de acesso à via principal, próximo ao shopping Via Direta, assim como da agulha de acesso à via marginal, próxima à passarela de Potilândia.