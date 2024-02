Imagem: Montagem G1/RN





As autoridades do Rio Grande do Norte estão em alerta máximo após a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró. O uso de barreiras nas estradas, helicópteros e distribuição de fotos não trouxeram pistas dos fugitivos. Esta é a primeira vez que uma fuga ocorre em uma penitenciária federal desde sua criação em 2006.