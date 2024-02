Um espaço para trabalhar, estudar e possibilitar boas conexões. Com ambientação renovada e decoração funcional e aconchegante, o Natal Shopping reabre nesta quinta-feira (1°) a sua área de coworking, com estrutura ideal para atividades profissionais e escolares, para que os clientes usufruam de forma gratuita.

Antes localizado na Alameda Gourmet, agora o espaço compartilhado fica no estacionamento G1, próximo à entrada da Praça de Alimentação. Ao todo, são 100 m² divididos entre bases de estudo com acesso livre à internet, lounge para convivência, reuniões e networking, além de palco com arquibancada para acomodar eventos no formato pocket. Já nesta sexta-feira (2), às 16h, acontece o primeiro.

O consultor em concursos públicos e diretor do IAP Cursos, Aldo Rocha, vai apresentar a palestra "Decifrando o CNU – Concurso Público Nacional Unificado" para ajudar os concurseiros a entender o processo seletivo e orientar sobre como tomar a decisão mais estratégica na hora da candidatura para favorecer sua aprovação. "Faremos uma abordagem dos pontos mais relevantes do edital, além de oferecer um suporte na melhor escolha do bloco para os futuros candidatos nessa oportunidade que racionaliza melhor o processo para o candidato e para o setor público", adianta.

O acesso ao evento é gratuito, mediante resgate de cupom no aplicativo do empreendimento.

Coworking fortalece experiência do cliente

Em funcionamento desde 2016, o Coworking é mais uma iniciativa do Natal Shopping alinhada com a tendência de ser um empreendimento focado na experiência do cliente, conforme explica o superintendente Felipe Furtado.

"Estamos sempre atentos ao comportamento dos nossos visitantes e comprovamos que, atualmente, o shopping é um lugar de lazer, convivência e entretenimento, além de espaço para resolver suas demandas e fazer compras. Então, proporcionamos mais essa comodidade ao nosso cliente e garantimos que disponha de uma melhor estrutura, como forma de estreitar esse laço e fortalecer o relacionamento", declara Felipe, destacando que desde a implementação, há oito anos, vem aumentando o fluxo de frequentadores no espaço de trabalho.

Quem mais costuma utilizar esses locais são jovens profissionais que trabalham em modelo híbrido ou remoto. Segundo estudo realizado pela revista Movebla, sobre temáticas relacionadas ao trabalho e mundo corporativo, cerca de 46% dos usuários de espaços colaborativos são visitantes diários; enquanto 22% vão aos coworkings algumas vezes na semana e 18%, apenas uma vez ao mês.

Frequentadores assíduos, o casal Bruna Lima e Lenildo Dantas sentiu falta do espaço durante as obras e comemora a novidade. "A gente sempre vem pro shopping na hora do almoço e aproveita para ficar trabalhando durante a tarde e depois resolver outros assuntos, fazer compras etc. Como nós dois trabalhamos em regime remoto, é uma proposta muito útil e que facilita a vida, é bom saber que irá voltar ainda melhor", opina Bruna.

SERVIÇO – Inauguração do Coworking do NAT

O que: Palestra "Decifrando o CNU – Concurso Público Nacional Unificado" com Aldo Rocha, consultor em concursos públicos e diretor do IAP Cursos

Quando: Sexta-feira (2), às 16h

Onde: Estacionamento G1, próximo à entrada da Praça de Alimentação

Acesso gratuito mediante resgate de cupom pelo aplicativo do empreendimento, disponível na App Store ou Google Play