A partir desta segunda-feira, 19 de fevereiro, Natal dará início à vacinação contra a dengue na rede pública. O público-alvo inicial são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, com a vacinação sendo realizada de forma escalonada.





A aplicação da vacina será feita em oito unidades de referência distribuídas nos cinco distritos sanitários da cidade. Nem todas as unidades da rede pública na capital terão a vacina disponível.





Entre os dias 19 e 21 de fevereiro, a vacina estará disponível apenas para crianças de 10 e 11 anos, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. A partir do dia 22 de fevereiro, adolescentes entre 12 e 14 anos também poderão receber a vacina.





As unidades de saúde foram selecionadas com base em critérios como densidade vetorial, número de casos prováveis detectados por área e componentes socioeconômicos.





Natal recebeu um total de 18.806 doses do primeiro lote da vacina Qdenga (TAK-003), desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda Pharma. O esquema vacinal consiste em duas doses do imunizante, com intervalo de três meses entre elas.





Para se vacinar, é necessário ter entre 10 e 14 anos, comparecer a uma das oito unidades durante o período especificado para cada faixa etária e levar documento de identificação, cartão de vacinação e comprovante de residência em nome dos pais.





A vacinação não é recomendada para gestantes, lactantes, menores de 4 anos, maiores de 60 anos e imunossuprimidos.





Até o dia 16 de fevereiro de 2024, Natal registrou 463 casos de arboviroses, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. George Antunes, secretário municipal de saúde, destaca a importância do controle do mosquito como principal método de prevenção contra a dengue, zika e chikungunya.





As unidades para vacinação funcionarão das 8h às 16h e estão distribuídas nos seguintes locais:





Norte I:





- UBS Pajuçara

- UBS Nordelândia





Norte II:





- UBS Bela Vista

- UBS Jardim Progresso





Leste:





- UBS Brasília Teimosa





Oeste:





- UBS Felipe Camarão II

- UBS Dix Sept-Rosado





Sul:





- UBS Ronaldo Machado